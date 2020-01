Usa: Pelosi deciderà nei prossimi giorni su invio articoli impeachment

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, probabilmente deciderà nei prossimi giorni se inviare gli articoli di impeachment al Senato. Sono infatti trascorse due settimane dall'approvazione della Camera degli articoli di impeachment contro il presidente Trump per abuso di potere e ostruzione del Congresso in relazione ai suoi rapporti con l'Ucraina e sui suoi presunti sforzi per minare l'indagine dei legislatori. Pelosi ha trattenuto gli articoli per fare leva nel dibattito con i Repubblicani sulle regole del processo e sperare che la Camera alta accetti di ascoltare dei testimoni. Ma i segnali che la tattica stia funzionando, facendo pressione sul leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, sono pressoché assenti, come sottolinea la stampa statunitense. Ai Repubblicani del Senato non importa quando, o se Pelosi manderà mai gli articoli di impeachment perché se i Democratici non invieranno i due capi di imputazione il presidente Trump non risulterà “legittimamente” accusato. (Was)