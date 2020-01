Usa: indici Wall Street iniziano il 2020 segnando nuovi record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guadagni negli Stati Uniti hanno seguito forti performance in Europa e in Asia, poiché gli investitori di tutto il mondo hanno incoraggiato la mossa di Pechino per rivitalizzare la sua economia in rallentamento. Anche l'ottimismo di Stati Uniti e Cina, che hanno ufficializzato la firma dell'accordo commerciale di “fase uno” il 15 gennaio, ha supportato i mercati. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato la firma dell'accordo subito dopo la chiusura dei mercati nell'ultima giornata di negoziazione del 2019 e si è impegnato a recarsi a Pechino per negoziare una seconda fase dell'accordo commerciale. (Was)