Roma: crolla parte di soffitto a ingresso Musei vaticani, donna presa dal panico ma nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spavento, per fortuna senza effetti gravi, ai Musei vaticani. Questo pomeriggio, poco prima delle 18, all'ingresso del una porzione di intonaco si è staccata cadendo a terra e portando con sé un pezzo di marmo travertino. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, anche se una turista di 34 anni in fila per entrare al museo è stata sottoposta alle cure mediche per un attacco di panico: a spaventarla il fragoroso tonfo fatto dal marmo nel momento della caduta a terra. La donna ha spiegato a chi l'ha soccorsa di essere una superstite dell'attentato dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione di soffitto e permesso la normale prosecuzione delle visite.(Rer)