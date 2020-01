Libia: Gelmini (FI), invio truppe turche aumenta tensioni, serve risposta condivisa

- "Il voto del Parlamento turco, che ha dato l’ok all’invio di truppe in Libia a sostegno del governo del premier Fayez al-Serraj, non è una buona notizia per l’Unione europea e per il nostro paese". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Aumenteranno inevitabilmente le tensioni in un territorio già martoriato dai conflitti e dall’instabilità, e l’Italia sarà ancora più esposta all’immigrazione clandestina a causa della sua posizione geografica. La vicenda libica - aggiunge Gelmini - non può essere risolta militarmente. L’Europa faccia sentire la sua voce e il governo italiano si attivi immediatamente per garantire la sicurezza del nostro Paese e una soluzione diplomatica della crisi in Libia. Serve una risposta condivisa, coesa e decisa". conclude Gelmini.(Com)