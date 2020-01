Libia: Romano (Pd), Salvini parla a vanvera, più impegno dell'Italia in Ue

- "Salvini che parla a vanvera di 'scomparsa dell'Italia dalla Libia' sarebbe da prendere a ridere, se la situazione non fosse troppo seria anche per le sue stupidaggini". Lo afferma il deputato Pd della commissione Esteri della Camera, Andrea Romano. "Salvini al governo è stato catastrofico protagonista del più drammatico isolamento patito dall'Italia nella comunità internazionale, Africa compresa. E nessuno deve dimenticare che da ministro degli Interni fu proprio Salvini - continua Romano - ad abbandonate completamente la Libia, dopo il grande lavoro fatto dai governi a guida Pd. Oggi, dal governo, ci siamo assunti la responsabilità di rimediare ai danni provocati da Salvini anche in Libia. E al gravissimo errore compiuto oggi dalla Turchia, così come al rischio ormai concreto di un'escalation della 'guerra per procura' che si sta combattendo in Libia, rispondiamo con un impegno ancora maggiore dell'Italia sulla scena europea e internazionale", conclude Romano. (Com)