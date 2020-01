Giustizia: Salvini, voglio un paese dove i miei figli siano presunti innocenti

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, da Bormio torna a parlare di giustizia e prescrizione: "Ieri è entrata in vigore l'abolizione della prescrizione, teoricamente dopo il primo grado di giudizio, sia che tu sia stato condannato, sia che tu sia stato assolto il processo è infinito, non esiste più la prescrizione" e ha aggiunto che "grazie a questo governo il processo potrebbe durare 20 anni". "Io voglio un paese dove i miei figli siano presunti innocenti, qualcuno vuole un paese in mano a qualche magistrato dove siamo tutti presunti colpevoli - ha precisato Salvini -. Se finisci in mano al magistrato sbagliato, sei rovinato, ed è l'unica categoria che se sbaglia non paga". (Rem)