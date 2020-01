Governo: Salvini su 5G, o non capiscono o qualcuno viene pagato. Cina è una dittatura

- "Non vorrei che il futuro del nostro paese venisse svenduto, per motivi politici ed economici a quella che è una dittatura. Perché la Cina è una dittatura", ha detto Matteo Salvini, parlando a Bormio della tecnologia 5G. "Quando il signor Grillo entra ed esce dall'ambasciata cinese, quando il ministro dello Sviluppo economico dice che su Huawei, sul 5G, c'è l'intesa, o non capiscono o qualcuno paga perché qualcun altro non capisca. Se uniamo la dittatura cinese al fanatismo islamico è finita. C'è uno scontro tra la libertà e il regresso, i diritti e la negazione dei diritti", ha concluso il leader della Lega. (Rin)