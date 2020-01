Libia: Meloni, Europa a un passo da irrilevanza, governo italiano si faccia sentire in Ue

- "La Turchia manda truppe in Libia a sostegno di Sarraj e si appresta a spartirsi il territorio con la Russia che appoggia Haftar. L'Europa a un passo dall'irrilevanza e gli interessi nazionali italiani messi a rischio". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Per questo grandioso risultato - aggiunge Meloni - bisogna ringraziare la geniale strategia dei Napoleone da operetta Sarkozy e Macron che hanno alimentato il caos libico in chiave anti italiana e nella speranza di avvantaggiare la Francia. Ora il governo italiano si faccia sentire nelle sedi opportune, chieda conto alla Francia di anni di atteggiamenti spregiudicati e irresponsabili e pretenda di dettare la linea dell'intera Unione europea nel dossier libico", conclude Meloni. (Com)