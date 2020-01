Usa-Turchia: Trump mette in guardia Erdogan contro intervento militare in Libia (2)

- Con 325 voti a favore e 184 contrari la Grande assemblea nazionale della Turchia (parlamento monocamerale turco) ha approvato oggi la mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite e contro l'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, sostenuto da Egitto, Giordania e Emirati Arabi Uniti. Trump, che sta per terminare il soggiorno di due settimane nel suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, la scorsa settimana ha parlato con il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, della situazione in Libia. Erdogan e Trump hanno anche discusso della violenza in atto nella provincia siriana di Idlib lungo il confine turco, dove le forze del leader siriano Bashar Assad hanno cercato di riconquistare una delle ultime roccaforti ribelli nel paese. (Was)