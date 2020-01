Usa: Biden raccoglie 22,7 milioni di dollari nel quarto trimestre

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato oggi, 2 gennaio, di aver raccolto 22,7 milioni di dollari negli ultimi tre mesi del 2019 per la sua corsa presidenziale alle elezioni del 2020. Si tratta della somma trimestrale più alta della sua campagna fino ad oggi. "Sono felice di comunicare che abbiamo raccolto 22,7 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, il nostro trimestre più grande finora in questa campagna!", ha scritto Biden su Twitter. Il totale raccolto da Biden, per il periodo da ottobre a dicembre, ha superato di gran lunga i 15,7 milioni di dollari del terzo trimestre. La cifra complessiva del quarto trimestre dell'ex vicepresidente risulta comunque inferiore a quella del senatore del Vermont, Bernie Sanders, la cui campagna presidenziale ha annunciato oggi di aver raccolto oltre 34,5 milioni di dollari nel quarto trimestre. Biden è anche rimasto indietro rispetto a Pete Buttigieg, la cui campagna ha rivelato ieri, primo gennaio, di aver incassato oltre 24,7 milioni di dollari. (Was)