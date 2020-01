Brasile: bilancia commerciale registra surplus più basso degli ultimi quattro anni

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato un surplus di 46,6 miliardi di dollari nel corso del 2019. Lo ha reso noto oggi, 2 gennaio, il ministero dell'Economia informando che si tratta del risultato peggiore degli ultimi quattro anni. Secondo i dati del governo l'anno scorso sia le esportazioni che gli acquisti esteri sono diminuiti, ma le vendite all'estero hanno registrato un calo maggiormente. In particolare le esportazioni sono ammontate a 224 miliardi di dollari, in calo del 7,5 per cento rispetto all'anno precedente, quando hanno totalizzato 239.264 miliardi di dollari. Complessivamente il saldo tra esportazioni e importazioni ha registrato un calo del 19,6 per cento rispetto allo scorso anno, quando l'export brasiliano ha superato gli acquisti esteri per oltre 55 miliardi di dollari. Il calo dell'avanzo commerciale si è verificato in un contesto di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale. Inoltre, ha anche subito le conseguenze della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e della crisi economica in Argentina, importante mercato acquirente per i prodotti brasiliani. I principali acquirenti di prodotti brasiliani l'anno scorso sono stati Cina, Hong Kong e Macao (65,3 miliardi di dollari), Stati Uniti (29,5 miliardi), Paesi Bassi (10 miliardi), Argentina (9,7 miliardi), Giappone (5,4 miliardi). (Brb)