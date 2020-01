Messico: Banca centrale, rischi su economia 2020 in calo ma crescita ancora moderata (6)

- Anche la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), ha tagliato le stime di crescita per l'economia del Messico, portandole dal precedente 0,2 per cento allo 0 per cento stimato a dicembre. "La Cepal stima che il Messico avrà una crescita nulla nel 2019", si legge nel "Bilancio preliminare delle economie dell'America latina e dei Caraibi 2019", pubblicato oggi a Santiago del Cile. Nel 2020, stima ancora la Cepal, l'economia messicana potrebbe crescere a un ritmo dell'1,3 per cento. La valutazione sul quarto trimestre 2019 "prevede un incremento, piccolo ma positivo", ha detto la segretaria esecutiva della Cepal, Alicia Barcena, escludendo così la possibilità che il paese possa chiudere l'anno in recessione. (segue) (Mec)