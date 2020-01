Libia: Mergerisi (Ecfr) a “Nova”, voto parlamento turco rafforza la posizione negoziale di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera del parlamento di Ankara alla mozione per inviare truppe in Libia rafforza la posizione negoziale del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, con l’omologo russo Vladimir Putin. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l'analista Tarek Megerisi, policy fellow presso l'European Council on Foreign Relations (Ecfr). La Grande assemblea nazionale della Turchia (il parlamento turco) ha infatti approvato oggi con 325 voti a favore e 184 contrari la mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. Si tratta di uno sviluppo che potrebbe cambiare le sorti del conflitto che dal 4 aprile scorso contrappone da una parte le forze del Gna e dall’altra l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica sostenuto da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia. “Il voto turco è una mossa coraggiosa della Turchia per rivendicare uno spazio ufficiale in un conflitto caratterizzato da interventi clandestini. Sarà interessante vedere quali saranno i seguiti. Le forze del Governo di accordo nazionale hanno due problemi: l'inferiorità aerea e la presenza di forze russe sul terreno. Questa mossa darà a Erdogan una posizione negoziale più forte con Vladimir Putin e, se avrà un seguito, potrebbe iniziare a ripristinare la superiorità aerea che l’Lna ha acquisto dalla fine dell'estate”, spiega Megerisi. (segue) (Asc)