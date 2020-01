Libia: Mergerisi (Ecfr) a “Nova”, voto parlamento turco rafforza la posizione negoziale di Erdogan (2)

- L’Egitto è stato uno dei primi paesi a condannare con forza l’intervento turco, ma secondo Mergerisi Il Cairo non ha molte carte a disposizione. “Hanno già provato con la sensibilizzazione diplomatica tra gli alleati, alla Casa bianca e con la Lega araba, ma non hanno molte opzioni possibili a loro disposizione. È certo che si opporranno comunque alla Turchia, per quanto possibile”. Il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha presieduto oggi una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere delle possibili minacce alla sicurezza dell’Egitto in seguito al possibile invio di truppe turche in Libia. “Una serie di procedure sono state stabilite al fine di respingere ogni possibile minaccia alla sicurezza nazionale egiziana", spiegano i media statali dell’Egitto. L’esperto dell’Ecfr, tuttavia, ritiene improbabile un intervento militare dell’Egitto in Libia. “Gli egiziani hanno a lungo temuto di essere trascinati in conflitto in Libia dai costi insostenibili. Cercheranno di isolare diplomaticamente la Turchia, forse aumenteranno il loro coinvolgimento non ufficiale, ma non credo che ci sarà uno scontro completo”, conclude Mergerisi. (segue) (Asc)