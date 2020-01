Brasile: si dimette un membro del Consiglio di amministrazione di Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clarissa Lins si è dimessa da membro del Consiglio di amministrazione della compagnia energetica brasiliana Petrobras e da tutti i comitati consiliari della società di cui era componente. Lo ha fatto sapere la stessa Lins adducendo non meglio specificate "ragioni professionali". La Petrobras fa sapere in una nota che attende ora nuove indicazioni da parte del governo. Clarissa Lins era entrata nel Cda di Petrobras a maggio 2018. Dallo scorso ottobre era anche diventata presidente dell'Istituto brasiliano del petrolio (Ibp), think tank impegnato nello sviluppo dell'industria petrolifera tra i principali punti di riferimento del settore in Brasile, in sostituzione del dimissionario José Firmo. (Brb)