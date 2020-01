Venezuela: Usa chiedono partecipazione di tutti i deputati a elezioni per presidenza Assemblea nazionale

- Gli Stati Uniti hanno lanciato un appello affinché tutti i deputati venezuelani possano partecipare all’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea nazionale, in programma il 5 gennaio. “I deputati venezuelani democraticamente e legittimamente eletti devono poter partecipare al voto per il presidente dell’Assemblea nazionale il 5 gennaio, sia di persona che da remoto”, ha scritto sul suo account Twitter il segretario di stato aggiunto per l’emisfero occidentale, Michael G. Kozak. (segue) (Brb)