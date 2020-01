Algeria: il nuovo governo sarà annunciato stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo algerino sarà annunciato questa sera. Lo ha annuncia la presidenza algerina in un comunicato. La nuova compagine governativa sarà annunciata pubblicamente in un punto stampa. Lo scorso 28 di dicembre, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha nominato il professore universitario Abdelaziz Djerrad alla carica di primo ministro. Scienziato politico e professore universitario, Abdelaziz Djerrad, aveva precedentemente ricoperto la carica di segretario generale durante la presidenza di Liamine Zeroual (1994-1999). Abdelaziz Djerrad ha servito anche come consigliere diplomatico del defunto capo dell'Alto consiglio di Stato (Hce), Ali Kafi. Il nuovo primo ministro dovrebbe ora essere pronto per formare un governo e presentarlo al presidente Tebboune. (Ala)