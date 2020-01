Brasile: Borsa di San Paolo taglia tariffe mercato azionario per stimolare piccoli investitori

- La Borsa di San Paolo (B3) ha annunciato oggi, 2 gennaio, un nuovo modello di tariffazione per il mercato azionario brasiliano. In particolare, sono previsti tagli sulle tariffe al fine di attirare anche i piccoli investitori. La commissione per il mantenimento mensile di un conto presso la B3, necessario per poter operare, che ammonta oggi a circa 110 real (23 euro) all'anno, sarà azzerata consentendo ai broker di espandere la propria base di clienti. Il tasso applicato alle negoziazioni di titoli diminuirà del 10 per cento. Inoltre, i clienti che hanno un saldo di custodia fino a 20.000 real (4.400 euro) saranno esentati dal pagamento da alcune commissioni di gestione del conto, come il pagamento degli utili e l'importo in custodia. (segue) (Brb)