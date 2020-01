Libia: Salvini, ci sono tutti noi invece siamo scomparsi

- "Oggi il Parlamento turco ha votato a favore dell'intervento militare in Libia. Una volta eravamo noi protagonisti in Libia, oggi siamo scomparsi". Lo ha detto Matteo Salvini parlando a Bormio. La Libia, ha spiegato Salvini, interessa all'Italia "prima di tutto perché è davanti a noi, poi per motivi storici e poi per l'Eni e perché ci sono decine di aziende italiane. Ma negli ultimi mesi siamo scomparsi: ci sono i turchi, ci sono i francesi, ci sono i russi, gli egiziani, e noi abbiamo... Conte. Se salta in aria la Libia o se la Libia torna in mano agli estremisti islamici, ragazzi sono guai", ha concluso Salvini.(Rin)