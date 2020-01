Fisco: Salvini, unico modo per combattere evasione è abbassare tasse, non arrestare la gente

- "L'unico modo per combattere l'evasione fiscale è abbassare le tasse, non arrestare la gente". A dirlo a Bormio è il leader della Lega Matteo Salvini che ha aggiunto: "Noi abbiamo presentato un progetto di legge per l'inversione dell'onere della prova. Oggi in Italia se ti arriva l'accertamento fiscale sei tu che devi perder tempo e andare a dimostrare che sei innocente, in un paese civile, penso alla vicina Svizzera, il cittadino è presunto innocente ed è lo Stato che deve dimostrare che sei colpevole e hai sbagliato qualcosa, è un'impostazione culturale completamente diversa". (Rem)