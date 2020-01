Roma: Meloni, su capodanno Spin Time silenzio complie Raggi e Governo. Porteremo caso in Parlamento

- "Sono scandalizzata. I centri sociali che occupano il palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma hanno buttato nel cestino la diffida della Questura e la notte di Capodanno hanno ugualmente fatto affari con il loro festone abusivo. È ignobile che nella Capitale d'Italia si consenta a questi delinquenti di calpestare la legge e ignorare le Forze dell'Ordine. È evidente che questi signori hanno le spalle ben coperte, come conferma il silenzio complice del sindaco Raggi, del Governo Pd-M5S e dell'intellighenzia. Fratelli d'Italia porterà il caso in Parlamento: quel palazzo va sgomberato e i responsabili dell'occupazione vanno perseguiti con durezza. Tolleranza zero e stop alle zone franche". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rer)