Brasile: vendita di nuovi veicoli cresce dell'8,7 per cento nel 2019, miglior risultato in 5 anni

- La vendita di veicoli nuovi in Brasile è cresciuta dell'8,7 per cento nel 2019. Lo ha reso noto oggi, 2 dicembre, la Federazione nazionale dei concessionari di veicoli a motore (Fenabrave). Complessivamente nel paese sono stati venduti 2,78 milioni tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Si tratta del miglior risultato per il settore dal 2014, quando furono venduti 3,49 milioni di veicoli. I numeri, tuttavia restano distanti da quelli del 2012, quando nel paese furono venduti 3,8 milioni di veicoli. In una nota, il presidente di Fenabrave, Alarico Assumpcao Junior, ha dichiarato che "la performance positiva è dovuta ad alcuni fattori economici come i tassi di interesse più bassi e il calo dei tassi di insolvenza e di disoccupazione". Quanto alla vendita di motociclette la crescita è stata ancor più accentuata. Nel 2019 sono state vendute in Brasile 1.077.553 unità rispetto alle 940.394 del 2018, per un incremento complessivo del 14,6 per cento. Per il 2020 la Fenabrave prevede un nuovo aumento delle vendite. Si prevede che il mercato aumenterà del 9,67 per cento, considerando automobili, motocicli, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus.(Brb)