Balcani: premier albanese Rama, "mini Schengen regionale una necessità storica" (3)

- Rama ha spiegato di "aver convinto il presidente serbo di non condizionare l'iniziativa con quanto ci divide rispetto al Kosovo, e con quanto divide il Kosovo con la Serbia, e di non pretendere che l'Albania e il Kosovo, non raggiungano un accordo di libero movimento di persone e merci, nel caso pristina rifiutasse di fare contemporaneamente lo stesso con la Serbia. Il giorno che la Serbia venisse meno a questo, l'Albania non sarebbe più parte dell'iniziativa", ha ribadito Rama, secondo il quale "lo Schengen regionale rappresenta l'opportunità di fare ciò che l'Albania e il Kosovo non sono mai riusciti per anni, non solo perchè la Serbia, ma anche Washington e Bruxelles, non lo avrebbero mai ammesso, cioè l'apertura dei nostri confini a la creazione di un'unico spazio economico". (Alt)