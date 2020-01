Energia: presidente cipriota, cooperazione con Grecia e Israele basata su valori condivisi (2)

- Lungo 2.100 chilometri e con un costo stimato di sei miliardi di euro, l'EastMed dovrebbe essere completato e attivato entro il 2025 per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. Quando sarà pienamente operativo, l'EastMed dovrebbe soddisfare il 10 per cento della domanda di gas naturale dell'intera Europa. Il progetto mira a collegare Cipro, Grecia e Israele nella catena di approvvigionamento energetico dell'Europa e a ostacolare gli sforzi della Turchia di estendere il suo controllo nel Mediterraneo orientale, sottolinea il quotidiano “The Times of Israel”. Il gasdotto consentirà il trasferimento di 12 miliardi di metri cubi all'anno dalle riserve di gas offshore di Israele e Cipro verso la Grecia, e poi in Italia e in altri paesi dell'Europa sud-orientale (Gra)