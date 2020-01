Libia: Boldrini (Pd), intervento militare turco rischia di precipitare paese in conflitto con esiti catastrofici

- Per la deputata del Pd ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, "la decisione del Parlamento turco a favore di un intervento militare diretto in Libia" rischia di precipitare in un "conflitto di portata internazionale dagli esiti catastrofici la situazione nel paese, già fortemente scosso da una guerra civile. Il governo italiano - aggiunge Laura Boldrini - prema con forza per un’iniziativa dell’Unione europea che punti a una soluzione politica e non militare di una crisi che ha causato decine di migliaia di sfollati, distruzioni e già troppe vittime civili". (Rin)