Libia: E. Savino (Fi), senza Berlusconi Italia non ha politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Italia "non conta nulla sul piano internazionale" e lo dimostra la decisione del parlamento turco di avallare l'intervento militare in Libia. A dirlo è stata la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, commentando l’approvazione da parte della Grande assemblea nazionale della Turchia (il parlamento turco) di una mozione per inviare forze militari in Libia a sostegno del Governo libico di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite. "Purtroppo, dalla caduta dell'ultimo governo (di Silvio) Berlusconi, l'Italia non ha più una politica estera degna di questo nome e non riesce a far valere il nostro interesse nazionale. Il premier (Giuseppe) Conte e il ministro degli Esteri (Luigi) Di Maio cosa dicono? Cosa fanno dinanzi allo scenario concreto di truppe militari turche in Libia dove l'Italia ha interessi strategici? L'unico leader europeo che ha avuto l'abilità e l'autorevolezza di persuadere (Recep Tayyip) Erdogan ad assumere iniziative coerenti con l'Occidente è stato proprio Berlusconi che, nel 2009, riuscì a superare lo stallo che si era creato sulla nomina del nuovo segretario della Nato e a convincere anche Erdogan a votare per (Anders Fogh) Rasmussen", ha detto la Savino. (Com)