Puglia: Emiliano, la Regione non ha chiuso nessun ospedale

- "I simpatici consiglieri del Movimento 5 stelle Laricchia e Di Bari si congratulano con me per il Centro polifunzionale territoriale (Cpt) di Trani - che a loro parere - è un'eccellenza che va valorizzata e replicata per poter dare assistenza territoriale ai pugliesi, migliore qualità della vita e abbattimento dei costi. L'esempio concreto di potenziamento della sanità territoriale previsto nel DM 70". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano replicando agli attacchi del Movimento 5 stelle pugliese. Emiliano ha aggiunto: "Poi consapevoli di essersi lasciate scappare un complimento verso il loro unico interlocutore attento ed educato si inventano l'accusa che la giunta Emiliano invece ha solo chiuso ospedali e tagliato indiscriminatamente posti letto in nome di nuovi nosocomi che non si sa se e quando vedranno la luce. Si tratta di clamorose bugie". (segue) (Ren)