Puglia: Emiliano, la Regione non ha chiuso nessun ospedale (2)

- Emiliano ha aggiunto: "La mia amministrazione non ha chiuso nessun ospedale ed ha aumentato i posti letto in Puglia. Abbiamo solo riorganizzato gli ospedali dividendoli come prescritto dalla legge tra ospedali per acuti (quelli tradizionali) e quelli per malati cronici e presidi riabilitativi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questa riorganizzazione, come dimostrato dal fatto che la Puglia è la regione italiana cresciuta di più nella graduatoria dei livelli essenziali di assistenza ed è una Regione che sta assumendo migliaia di infermieri, operatori sanitari e medici grazie al piano di riordino ospedaliero destinando alle assunzioni tutte le somme così risparmiate. Lo stesso ospedale di Trani era stato abbandonato al suo destino e solo la nostra ferma volontà ci ha consentito di riaprirlo alla cittadinanza tranese". "Voglio quindi ringraziare le consigliere per i complimenti che mi hanno fatto - ha chiosato Emiliano - e, nonostante le imprecisioni delle loro successive dichiarazioni, per l'occasione che mi hanno dato di ripristinare una informazione corretta". (Ren)