Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, venerdì 3 gennaio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: proseguono condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni di Nord-Ovest ma con qualche annuvolamento in transito; nebbie in sollevamento sulle zone di pianura. Nuvolosità più densa e compatta sulla Liguria centrale e di levante dove non si esclude qualche goccia di pioggia. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli, rinforzo dai quadranti meridionali sulla Liguria con mare poco mosso o localmente mosso al largo. (Rpi)