Agroalimentare: con Igp a olio Puglia, Italia raggiunge 300 denominazioni protette in ambito Ue (3)

- La zona di produzione della Igp comprende l’intero territorio regionale pugliese. Diverse sono le imprese che hanno aderito al sistema di controllo dell’Igp nell’anno 2019. Al momento risultano 348 produttori, 54 frantoi e 44 tra confezionatori e intermediari. In via approssimativa si può stimare per la campagna in corso una potenzialità di 324.000 circa tonnellate di olive e 5.200 circa tonnellate di "Olio di Puglia" Igp. Il Regolamento di esecuzione (UE 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019) recante iscrizione della Igp nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - Serie L 332 del 23 dicembre 2019. (Rin)