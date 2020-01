Rifiuti Roma: Lanzi (Pd), raggi ritira atto monte Carnevale

- "La sindaca Raggi ha solo una possibilità ed è quella di ritirare la delibera che individua l'area di monte Carnevale, nel Municipio XI, come sito per la nuova discarica di Roma. Il passo successivo è quello di aprire un tavolo di confronto con tutte le forze politiche che siedono in aula Giulio Cesare per scegliere aree nei diversi quadranti della città in cui poter realizzare impianti più piccoli che possano raccogliere i rifiuti di 3-4 Municipi. Noi crediamo che dalle aree per gli impianti debba essere esclusa la Valle Galeria, quindi il Municipio XI e il XII, che per 40 anni è stata la pattumiera di Roma. Siamo al paradosso: i cittadini da anni aspettano invano l'avvio della bonifica e del capping della ex discarica di Malagrotta e ora la Sindaca Raggi gli regala una nuova discarica". Così in una nota il candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI Gianluca Lanzi. (Com)