Roma: Fd'I, strappato ancora albero Legalità da Parco Ferrero

- "Per la seconda volta l'albero della Legalità è stato strappato dal Parco Willy Ferrero. I soliti guasconi hanno sradicato sia le radici del melograno piantato ad agosto e che avevamo ripiantumato, sia tagliato il nuovo albero inaugurato alcune settimane fa. Quanto successo purtroppo non ci sorprende ma non ci intimorisce. Chi pensa di 'marcare il territorio' con questi atti vandalici ed intimidatori non comprende che Ostia è fatta di migliaia di persone oneste che nulla hanno a che spartire con questi personaggi. Noi continueremo a testa alta a stare sempre dalla parte della legalità". Così in una nota Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo di FdI in Campidoglio, Pietro Malara, capogruppo nel X Municipio e i consiglieri municipali Maria Cristina Masi e Pierfrancesco Marchesi. (Com)