Messico: Banca centrale, rischi su economia 2020 in calo ma crescita ancora moderata

- Per la maggioranza della giunta di governo della Banca centrale messicana (Banxico), nel 2020 il paese registrerà tassi di crescita ancora moderati. È quanto si legge nel verbale della riunione con cui Banxico, a dicembre, ha tagliato il tasso di sconto al 7,25 per cento. Dopo i deboli segnali di crescita di inizio 2019, nel terzo trimestre l'attività economica del paese ha registrato una situazione di stallo, portando Banxico a ridurre le previsioni di ampliamento del prodotto interno lordo per l'anno appena iniziato dall'1,5-2,5 per cento allo 0,8-1,8 per cento. Tra i motivi di una possibile pur moderata ripresa, i vari membri della giunta indicano una maggiore preparazione dell'amministrazione pubblica, giunta al secondo anno di governo, la possibile ratifica del trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) o la ripresa della fiducia del consumatore a fronte di una stabilizzazione del quadro interno ed esterno. (segue) (Mec)