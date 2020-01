Messico: Banca centrale, rischi su economia 2020 in calo ma crescita ancora moderata (2)

- I governatori riconoscono che la pressione sui prezzi, nel breve periodo, si è molto ridotta, consentendo al tasso di inflazione di attestarsi da tempo entro il limite del 3 per cento indicato da Banxico. Non si attenuano però i rischi sul medio e lungo periodo, anche in considerazione dell'aumento del 20 per cento del salario minimo, entrato in vigore il 1 gennaio (un incremento del 5 per cento nelle zone alla frontiera nord, dove li salario minimo era giù più alto). Il vicegovernatore Gerardo Esquiviel, non nuovo alle votazioni in dissenso, aveva sperato in un taglio di 50 punti base, contro i 25 decisi a dicembre. "Ridurre il tasso di interesse di solo 25 punti base è insufficiente per riconoscere i progressi che si sono registrati in materia di calo dell'inflazione e di mitigazione dei rischi negli ultimi mesi", ha detto Esquiviel attenuando il portato della possibile pressione esercitata dall'aumento del salario minimo. (segue) (Mec)