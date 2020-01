Messico: Banca centrale, rischi su economia 2020 in calo ma crescita ancora moderata (3)

- L'andamento non particolarmente sostenuto dell'economia è d'altro canto tema caldo nell'agenda politica messicana. A inizio mandato, dicembre 2018, Lopez Obrador aveva parlato della speranza di chiudere l'anno in corso con una crescita del 2 per cento, arrivando a una media del 4 per cento entro la fine del sessennio presidenziale. Il capo dello stato non drammatizza il quadro negativo sulle prospettive dell'economia rivendicando, più che la crescita del pil in sé, una migliore redistribuzione della ricchezza nel paese, asset considerato chiave della sua azione di governo. I pronostici però non sono incoraggianti. (segue) (Mec)