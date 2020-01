Messico: Banca centrale, rischi su economia 2020 in calo ma crescita ancora moderata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua ultima stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ridotto ancora le previsioni di crescita 2019 del Pil del Messico, portandolo dallo 0,9 ipotizzato a luglio all'attuale 0,4 per cento. Il paese nordamericano ha basi di politica monetaria solide e mostra di potersi "adattare agli shock esterni" ma la crescita è fortemente diminuita in un contesto di elevati rischi interno ed esterni, fa sapere l'Fmi. "La crescita dovrebbe raggiungere lo 0,4 per cento nel 2019 e accelerare all'1,3 per cento nel 2020, a seguito di una modesta ripresa della domanda interna", si legge nella nota che esprime preoccupazione per la sostenibilità dei "drastici tagli al bilancio" e avverte del pericolo che le riforme "per il miglioramento della produttività si sono in gran parte bloccate". (segue) (Mec)