Messico: Banca centrale, rischi su economia 2020 in calo ma crescita ancora moderata (5)

- La Banca mondiale ha tagliato di netto le previsioni di crescita dell'economia del paese per il 2019, passando dall'1,7 per cento stimato a giugno allo 0,6 per cento fissato in uno studio sull'integrazione commerciale della regione reso noto a metà ottobre. In calo, pur se migliori, anche le proiezioni per il 2020 passate dal 2 all'1,5 per cento. La Banca mondiale intravede anche il rischio che la possibile ratifica del nuovo trattato commerciale con Usa e Canada (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), possa aumentare le differenze socioeconomiche tra nord e sud del paese. (segue) (Mec)