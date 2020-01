Libia: Mergerisi (Ecfr) a “Nova”, voto parlamento turco rafforza la posizione negoziale di Erdogan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione approvata oggi ad Ankara è stata discussa e votata durante la sessione di emergenza convocata nei giorni scorsi dalla presidenza turca per ottenere il benestare al dispiegamento per un anno, con possibilità di proroga, delle forze militari turche in Libia a seguito della richiesta ufficiale da parte del Gna, basata sul memorandum d’intesa relativo alla cooperazione militare sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul. I dettagli dell’impegno delle forze turche in Libia non sono stati ancora rivelati. La mozione approvata dal parlamento consente al governo di decidere in autonomia la portata, l'entità e i tempi della distribuzione sul campo. Erdogan aveva ripetutamente annunciato nelle scorse settimane che la Turchia avrebbe preso in considerazione l'idea di schierare truppe in Libia in caso di una esplicita richiesta da parte del Gna. Come già sottolineato dal presidente turco, Ankara sta esaminando il possibile invio di forze terrestri, navali e aeree. Tuttavia, fonti citate dal quotidiano filo-governativo “Daily Sabah” sostengono che il ruolo del personale militare turco nel paese potrebbe essere limitato e dovrebbe avere in un primo momento mansioni di consulenza alle forze del Gna. (segue) (Asc)