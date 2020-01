Libia: Mergerisi (Ecfr) a “Nova”, voto parlamento turco rafforza la posizione negoziale di Erdogan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata in cui il parlamento turco ha approvato l'invio di truppe in Libia, il presidente turco Erdogan e l’omologo statunitense Donald Trump hanno discusso tra le altre cose proprio della crisi in Libia. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza turca, durante il colloquio i due capi di Stato hanno anche discusso lo sviluppo delle relazioni bilaterali e la situazione in Siria. Da parte sua, Erdogan ha dichiarato al presidente Trump di aver seguito con “preoccupazione e tristezza” il tentato assalto contro l’ambasciata Usa in Iraq avvenuto lo scorso 31 dicembre. Intanto si registra la reazione anche dell'Algeria, che attraverso il ministro degli Esteri, Sabri Boukadoum, fa sapere che la presenza di qualsiasi forza straniera in Libia è "inaccettabile". "L'Algeria intraprenderà nei prossimi giorni molte iniziative per una soluzione pacifica della crisi libica, tra soli fratelli libici", ha detto il capo della diplomazia algerina, aggiungendo che "l'Algeria non accetta la presenza di alcuna potenza straniera, qualunque sia la sua natura”. Dopo aver ricordato la ferma posizione del suo Stato in favore della “non interferenza” negli affari interni dei paesi terzi, il ministro ha ribadito che "il linguaggio delle armi non è la soluzione”, sottolineando come la crisi possa essere risolta solo “coinvolgendo tutte le parti libiche e con l'aiuto di tutti i vicini, in particolare dell'Algeria”. (segue) (Asc)