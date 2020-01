Libia: Mergerisi (Ecfr) a “Nova”, voto parlamento turco rafforza la posizione negoziale di Erdogan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non pervenuta, almeno per il momento, la reazione della Tunisia, diretta interessata dalla crisi per motivi geografici ma impegnata in una delicatissima fase di transizione. Proprio oggi è stato presentato un nuovo governo "tecnico" che dovrà ricevere la fiducia del parlamento del Bardo, un passaggio peraltro non scontato visto il risultato disomogeneo delle elezioni dello scorso ottobre. Vale la pena ricordare che la Tunisia beneficia a partire da ieri, primo gennaio 2020, di un seggio non permanente presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: la diplomazia tunisina potrebbe quindi rivelarsi fondamentale per approvare possibili risoluzioni Onu sulla crisi libica. Stesso discorso vale anche per il Niger, anch'esso membro non permanente del Consiglio di sicurezza nel 2020-2021. L'efficacia di tali risoluzioni, come quella che impone l'embargo sulle armi, è stata tuttavia messa in discussioni dallo stesso inviato Onu in Libia, Ghassan Salamé. (Asc)