Torino: si arrende l'uomo che si era barricato in casa, liberi madre e fratello

- Si è arreso l'uomo di 41 anni che oggi pomeriggio aveva sequestrato madre e fratello in un alloggio all'ottavo piano in corso Vittorio Emanuele II, a Torino. Intorno alle 18,30 ha aperto la porta dell'alloggio, permettendo ai carabinieri di entrare. I militari lo hanno immobilizzato; poi l'uomo è stato portato via dagli operatori del 118. La mamma e il fratello stanno bene. Il sequestratore, residente in un altra zona di Torino, aveva manifestato segni di squilibrio. Sul posto era intervenuto anche un negoziatore. A contattare le forze dell'ordine, intorno alle 15, erano stati i vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall'alloggio. Quando la polizia municipale si era presentata sul posto l'uomo aveva bloccato la porta con dei mobili. (Rpi)