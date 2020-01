Roma: Conte in visita a Bianca, la prima nata del decennio

- "Vi disturbo? Posso salutare Bianca?". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto visita questa mattina ai genitori della piccola Bianca, la prima bimba nata pochi secondi dopo la mezzanotte del nuovo decennio, alla casa di cura Santa famiglia di Roma. Omaggiando la famiglia con un mazzo di fiori per la mamma e un regalo per la piccola. "Devo ringraziarvi - ha detto Conte alla mamma e papà di Bianca - l'Italia sta attraversando un preoccupante calo di nascite e fare figli è dare un segnale a tutta la comunità nazionale". Poi rivolgendosi a medici e ostetriche il Presidente del Consiglio ha detto: "Dobbiamo lavorare con impegno per invertire questo trend", rivolgendosi all'equipe di medici e ostetriche, vi ringrazio per il ruolo importante che svolgete ogni giorno". (Rer)