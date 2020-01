Algeria: presidenza ordina scarcerazione prigionieri di coscienza

- La presidenza della Repubblica dell’Algeria ha ordinato il rilascio di tutti i "prigionieri di coscienza" detenuti nelle carceri algerine. Lo riferisce la stampa del paese nordafricano, secondo cui sono stati rilasciati diversi detenuti tra cui il fumettista Nime e il poeta Mohamed Tadjadit. I detenuti del Raggruppamento azione della gioventù (Raj) saranno rilasciati questa sera. In base a quanto riporta la stampa algerina, Samir Benlarbi, Karim Tabbou e Fodil Boumala non sarebbero interessati da questa dalla misura. Le autorità hanno disposto il rilascio anche di Lakhdar Bouregaa, una delle icone del Movimento popolare di protesta algerino “Al Hirak”, e di altre dodici persone arrestate nell’ambito della repressione delle dimostrazioni scoppiate lo scorso febbraio 2019. Liberato nella città di Costantina anche il giornalista Abdelmonji Khelladi, mentre il giornalista Sofiane Merrakchi rimane in prigione. La mossa rappresenta un’importante apertura del nuovo presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, nei confronti del Movimento popolare in Algeria.(Ala)