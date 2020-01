Messico: Lopez Obrador, nessun passo indietro su asilo a funzionari boliviani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico continuerà ad assicurare il diritto d'asilo ai funzionari boliviani legati all'ex presidente Evo Morales, oggi ospitati presso l'ambasciata a La Paz. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador rispondendo, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, a nuove accuse formulate dal governo boliviano dalla presidente ad interim di Jeanine Anez. "L'istruzione è che si faccia valere il diritto di asilo e che non si possa vacillare sul tema della protezione ai perseguitati politici", ha detto "Amlo" ricordando che l'ambasciata ha concesso "asilo" a una decina di persone, e che in seguito è stato spiccato nei confronti di alcuni di loro un ordine di arresto. "Se consegnassimo queste persone violeremmo il diritto d'asilo, che per il Messico è sacro. È parte del diritto internazionale ma nel nostro paese si è fatto valere anche in circostanze più difficili", ha spiegato. (segue) (Mec)