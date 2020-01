Messico: Lopez Obrador, nessun passo indietro su asilo a funzionari boliviani (2)

- In precedenza, la ministro degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, era tornata ad accusare Città del Messico per la protezione accordata ai politici, ricordando che cinque di loro sono accusati dalla procura di terrorismo. Una scelta, ha insistito Longaric, con cui il Messico viola "una decina di trattati internazionali". I funzionari legati a Morales sono accusati di terrorismo, istigazione a delinquere e sedizione ricorda la ministro in un'intervista a "El Financiero". Trattandosi di "reati di portata internazionale, non sono persone cui si possa concedere il diritto di asilo. Non lo dice la Bolivia, lo dicono i trattati internazionali", ha aggiunto. (segue) (Mec)