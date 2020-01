Messico: Lopez Obrador, nessun passo indietro su asilo a funzionari boliviani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata messicana ospita nella propria sede una decina di politici ed ex ministri del governo Morales. Il 26 dicembre, la procura boliviana aveva consegnato alla titolare della rappresentanza - oggi espulsa - Maria Teresa Mercado, gli ordini di cattura riguardanti - tra gli altri - l'ex ministro della presidenza, Juan Ramon Quintana, l'ex ministro della Cultra, Wilma Alanoca, il direttore dell'Agenzia di governo elettronico e tecnologia di informazione e comunicazione (Agetic), Nicolas Laguna. A questi, in ragione del mandato d'arresto, veniva negato il salvacondotto per poter uscire dal paese e godere del diritto d'asilo direttamente in Messico. (segue) (Mec)