Messico: Lopez Obrador, nessun passo indietro su asilo a funzionari boliviani (4)

- Oltre a contestare la politica dell'asilo, il governo boliviano ha poi accusato il Messico e la Spagna di una presunta violazione della sovranità, provvedendo alla dichiarazione di "persona non grata" per la rappresentante messicana a La Paz. Il caso è quello emerso a fine dicembre 2019, quando le autorità boliviane hanno denunciato la presenza di elementi dello spagnolo Grupo Especial de Operaciones (Geo) nei pressi dell'ambasciata. Il governo ad interim ritiene che gli elementi del Geo, incappucciati, avevano cercato di entrare nel perimetro dell'ambasciata messicana per prelevare i funzionari legati all'ex presidente Morales, a partire da Quintana, ritenuto uno degli uomini forti del governo socialista oggi in disarmo. (segue) (Mec)