Polonia: ex deputato Piotrowicz condannato per aver chiamato giudici "ladri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare polacco di Diritto e giustizia (PiS) Stanislaw Piotrowicz è stato condannato a chiedere scusa alla prima presidente della Corte suprema, Malgorzata Gersdorf, per avere chiamato lei e i giudici opposti alle riforme giudiziarie del governo come "ladri". Lo rende noto il portale "wiadomosci.wp.pl". Piotrowicz, recentemente eletto giudice della Corte costituzionale, dovrà chiedere scusa anche al giudice Krzysztof Raczka, membro della sezione lavoro della Corte suprema. La dichiarazione incriminata risale al 27 agosto 2018, quando Piotrowicz aveva commentato ai giornalisti le manifestazioni legate al nuovo Consiglio nazionale della magistratura (Krs), chiamato a raccomandare candidati alla Corte suprema. Il politico aveva dichiarato che il Krs avrebbe fatto sì che "quei giudici che sono ladri comuni non giudichino più". Gersdorf e Raczka hanno conseguentemente fatto causa civile contro Piotrowicz. Oltre alle scuse, quest'ultimo dovrà pagare 20 mila zloty (4.660 euro) a un'associazione di beneficenza. (Vap)