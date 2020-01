Torino: 250 grammi di marijuana in cantina, arrestato 23enne

- Un giovane italiano di 23 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato a Torino dagli agenti della Squadra Volante per detenzione di sostanza stupefacente. Sabato pomeriggio, i poliziotti hanno controllato tre giovani che stazionavano nel giardino "La Fontana”: il ventitreenne e due fratelli uno dei quali minorenne, questi ultimi poi denunciati in stato di libertà. Tutti e tre venivano sono stati in possesso di marijuana. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, gli agenti trovavano a casa del ventitreenne, più precisamente in cantina, diverse buste contenenti 250 grammi di marijuana e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. (Rpi)