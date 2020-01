Campania: Borrelli (Verdi), più polizia negli ospedali tolleranza zero contro violenti

- "E' stato presentato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli un ordine del giorno in consiglio regionale della Campania con la richiesta al Questore e al Prefetto di Napoli di prevedere presidi di Polizia nei pronto soccorso per evitare e arginare episodi di violenza come quelli verificatosi in diverse strutture ospedaliere con aggressioni a medici, infermieri e guardie giurate". Lo hanno fatto sapere in una nota i Verdi. Borrelli ha dichiarato: "Negli ultimi anni è stato un crescendo di violenze e atti criminali sopratutto nei pronto soccorso. E' il momento di effettuare azioni forti nei confronti dei criminali e teppisti che aggrediscono il personale medico e le guardie giurate. Occorre ridare sicurezza nei luoghi pubblici con la tolleranza zero". (Ren)